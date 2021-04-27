PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Дубинки и задержания: в Киеве коммунальщики сносят очередные МАФы

Дубинки и задержания: в Киеве коммунальщики сносят очередные МАФы

В Дарницком районе Киева утром 27 апреля состоялся демонтаж МАФов. Для этого пригнали даже подъемный кран.

Демонтаж на улице Регенераторной проводили коммунальные службы.

Как сообщили очевидцы, нескольких противников демонтажа МАФов правоохранители задержали и отвезли в участок.

Протестующие против сноса МАФов уверяют, что якобы не видели разрешительных документов на снос киосков.

Работа коммунальщиков проходила под усиленной охраной правоохранителей.

Демонтаж МАФов на Троещине

Месяц назад на Троещине мужчина угрожал себя поджечь, если его МАФ снесут.

Таким образом бизнесмен пытался защитить свой киоск, который, по решению коммунальщиков, был установлен незаконно.

На видео попал момент, когда мужчина вылез на крышу киоска и начал обливать себя бензином.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка