Дубинки и задержания: в Киеве коммунальщики сносят очередные МАФы

В Дарницком районе Киева утром 27 апреля состоялся демонтаж МАФов. Для этого пригнали даже подъемный кран.

Демонтаж на улице Регенераторной проводили коммунальные службы.

Как сообщили очевидцы, нескольких противников демонтажа МАФов правоохранители задержали и отвезли в участок.

Протестующие против сноса МАФов уверяют, что якобы не видели разрешительных документов на снос киосков.

Работа коммунальщиков проходила под усиленной охраной правоохранителей.

Демонтаж МАФов на Троещине

Месяц назад на Троещине мужчина угрожал себя поджечь, если его МАФ снесут.

Таким образом бизнесмен пытался защитить свой киоск, который, по решению коммунальщиков, был установлен незаконно.

На видео попал момент, когда мужчина вылез на крышу киоска и начал обливать себя бензином.