В Киеве на Троещине мужчина залез на крышу собственного МАФа, облился бензином и начал угрожать себя сжечь.

Так бизнесмен хотел поступить из-за того, что в Деснянском районе уже второй день подряд коммунальщики сносят незаконно установленные МАФы.

На проспекте Маяковского, 15, забравшись на крышу, мужчина начал обливать себя бензином, не давая снести свое имущество.

На место событий прибыли правоохранители и скорая помощь.

Около 11.00 мужчина все же спустился и перестал угрожать самосожжением в случае сноса своего МАФа. Но на месте еще дежурит скорая и полиция. Автомобиль для демонтажа киоска отогнали.

Помощь ФОПам во время карантина

18 марта стало известно, что правительство может возобновить выплату помощи предпринимателям, в частности выплату физлицам-предпринимателям 8 тыс. грн. Но это будет зависеть от ситуации с карантинными ограничениями, которые будут действовать в Украине.

Сейчас общенационального локдауна нет, а есть только отдельные карантинные зоны, при которых предпринимателям пока не будут выплачивать помощь.