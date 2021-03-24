PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина требовал не сносить его МАФ

В Киеве на Троещине мужчина залез на крышу собственного МАФа, облился бензином и начал угрожать себя сжечь.

Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина требовал не сносить его МАФ

Так бизнесмен хотел поступить из-за того, что в Деснянском районе уже второй день подряд коммунальщики сносят незаконно установленные МАФы.

На проспекте Маяковского, 15, забравшись на крышу, мужчина начал обливать себя бензином, не давая снести свое имущество.

Читайте
Пожар в Киеве: в Шевченковском районе горел магазин

На место событий прибыли правоохранители и скорая помощь.

Около 11.00 мужчина все же спустился и перестал угрожать самосожжением в случае сноса своего МАФа. Но на месте еще дежурит скорая и полиция. Автомобиль для демонтажа киоска отогнали.

Помощь ФОПам во время карантина

18 марта стало известно, что правительство может возобновить выплату помощи предпринимателям, в частности выплату физлицам-предпринимателям 8 тыс. грн. Но это будет зависеть от ситуации с карантинными ограничениями, которые будут действовать в Украине.

Сейчас общенационального локдауна нет, а есть только отдельные карантинные зоны, при которых предпринимателям пока не будут выплачивать помощь.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка