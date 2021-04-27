Кийки і затримання: в Києві комунальники зносять чергові МАФи

У Дарницькому районі Києва вранці 27 квітня відбувся демонтаж МАФів. Для цього пригнали навіть підйомний кран.

Демонтаж на вулиці Регенераторній проводили комунальні служби.

Як повідомили очевидці, декількох противників демонтажу МАФів правоохоронці затримали і відвезли до відділку.

Учасники протесту проти знесення МАФів запевняють, що нібито не бачили дозвільних документів на знесення кіосків.

Робота комунальників відбувалася під посиленою охороною правоохоронців.

Демонтаж МАФів на Троєщині

Місяць тому на Троєщині чоловік погрожував себе підпалити, якщо його МАФ знесуть.

Таким чином бізнесмен намагався захистити свій кіоск, який, за рішенням комунальників, було встановлено незаконно.

На відео потрапив момент, коли чоловік виліз на дах кіоску і почав обливати себе бензином.