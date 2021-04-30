30 апреля в Харькове в очереди возле одного из буфетов произошла стрельба.

Инцидент случился на проспекте Архитектора Алешина.

Во время нахождения в очереди возле заведения общественного питания, которое работает навынос, между мужчинами возник конфликт.

В результате него 34-летний гражданин достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов, ранения получили мужчины 30 и 39 лет. С телесными повреждениями их доставили в больницу.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливает полиция.

Стрельба в Днепре

24 апреля в Днепре произошла стрельба на улице Соборной. Злоумышленник обстрелял автомобиль, в котором находился 42-летний мужчина.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

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