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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Харкові у черзі біля буфету сталася стрілянина, є поранені

У Харкові у черзі біля буфету сталася стрілянина, є поранені

30 квітня у Харкові у черзі біля одного з буфетів відбулася стрілянина.

Інцидент стався на проспекті Архітектора Альошина.

Під час перебування у черзі біля закладу громадського харчування, який працює навиніс, між чоловіками виник конфлікт.

Унаслідок нього 34-річний громадянин дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів, поранення отримали чоловіки 30 та 39 років. З тілесними ушкодженнями їх доправили до лікарні.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Нині обставини надзвичайної події встановлює поліція.

Стрілянина у Дніпрі

24 квітня у Дніпрі відбулася стрілянина на вулиці Соборній. Зловмисник обстріляв автомобіль, у якому перебував 42-річний чоловік.

Потерпілий помер дорогою до лікарні.

Детальніше про стрілянину у Дніпрі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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