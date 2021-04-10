Одного участника стрельбы в поезде Константиновка — Киев отправили под стражу на 60 дней, а второго привлекли к административной ответственности.

Одного бывшего офицера спецсвязи признали виновным в совершении административных правонарушений.

Мужчину привлекли к административной ответственности за небрежное отношение к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки, совершенное в условиях особого периода.

А также из-за бездействия во время совершения правонарушения подчиненным, распитие алкогольных напитков и непринятия мер для отстранения от обязанностей военной службы нетрезвого лица.

За такие нарушения ему назначили 20 суток ареста на гауптвахте — месте, где содержат нарушителей воинской дисциплины.

Другого офицера подозревают в хулиганстве, угрозе или насилии работнику правоохранительного органа. Ему назначили меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток, без определения размера залога. Следствие продолжается.



Поезд Константиновка — Киев

Ночью 6 апреля двое пассажиров-военных устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка — Киев. Из-за этого поезд задерживался в пути на шесть часов. Вскоре военнослужащих уволили с должности.

По данным следствия, два офицера спецсвязи находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них устроил стрельбу из огнестрельного оружия, а затем оказал сопротивление правоохранителям. Пострадавших и погибших в результате этих действий нет.