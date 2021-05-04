На Львовщине в селе Гаек Каменко-Бугского района 3 мая произошел обвал моста на трассе Львов-Луцк. Сейчас проезд по дороге затруднен.

В патрульной полиций Львовской области отметили, что автодорога М-17 Львов-Луцк на этой участке не проезжая.

— Организован объезд по схеме (направление со Львова): доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше езжайте автодорогой Т 14-25 до города Жовква, дальше по дороге Р-15 в город Червоноград, дальше по дороге Т 14 -10 до города Радехов. А дальше, по привычному маршруту, — говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что такая же схема движения действует в обратном направлении.

Крупногабаритные транспортные средства направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

“Селфи-мост” мэра Киева снова треснул

В марте на пешеходно-велосипедной мосту, который соединяет Владимирскую горку и Крещатый парк в Киеве, произошла очередная авария.

Член общественного совета при КГГА Сергей Бригадир назвал аварию “рутинной” и констатировал, что секции треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют.