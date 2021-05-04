На Львівщині у селі Гайок Кам’янко-Бузького району 3 травня стався обвал мосту на трасі Львів-Луцьк. Наразі проїзд дорогою ускладнено.

У патрульній поліцій Львівської області зазначили, що автодорога М-17 Львів—Луцьк на цій ділянці не проїзна.

— Організовано об’їзд за схемою (напрямок зі Львова): доїжджаєте до міста Кам’янко-Бузька, там здійснюєте поворот наліво і далі їдьте автодорогою Т 14-25 до місті Жовква, далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, далі дорогою Т 14-10 до міста Радехів. А далі, за звичним маршрутом, – йдеться у повідомленні поліції.

Також зазначається, що така ж схема руху діє у зворотному напрямку.

Великогабаритні транспортні засоби скеровуватимуть на автодорогу М-06 Київ-Чоп.

“Селфі-міст” мера Києва знов тріснув

У березні на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує Володимирську гірку та Хрещатий парк у Києві, сталася чергова аварія.

Член громадської ради при КМДА Сергій Бригадир назвав аварію “рутинною” та констатував, що секції тріснутого скла вже навіть не огороджують та не охороняють.