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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

“Селфи-мост” мэра Киева Виталия Кличко снова треснул

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Хрещатый парк, произошла очередная авария. Об этом в своем Facebook сообщил член общественного совета при КГГА Сергей Бригадир.

міст через Володимирський узвіз

Он называет аварию “рутинной” и констатирует, что секции треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют. Хотя отмечает, что “приезжали коммунальщики и ставили “ленточку”, но отдыхающие их срывают, и они не могут справиться с этой проблемой”.

Член общественного совета обращается к мэру Кличко и к главе Главного управления ДСНС Украины в Киевской области с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, пока не произошла трагедия.

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Мост через Владимирский спуск был открыт для киевлян 25 мая 2019 года, но уже в начале июня стеклянные элементы моста треснули, из-за чего доступ людей на него был частично ограничен.

Тогда мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что основной причиной повреждения был акт вандализма.

Фото: Сергій Бригадир

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