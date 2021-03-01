В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Хрещатый парк, произошла очередная авария. Об этом в своем Facebook сообщил член общественного совета при КГГА Сергей Бригадир.

Он называет аварию “рутинной” и констатирует, что секции треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют. Хотя отмечает, что “приезжали коммунальщики и ставили “ленточку”, но отдыхающие их срывают, и они не могут справиться с этой проблемой”.

Член общественного совета обращается к мэру Кличко и к главе Главного управления ДСНС Украины в Киевской области с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, пока не произошла трагедия.

Мост через Владимирский спуск был открыт для киевлян 25 мая 2019 года, но уже в начале июня стеклянные элементы моста треснули, из-за чего доступ людей на него был частично ограничен.

Тогда мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что основной причиной повреждения был акт вандализма.

Фото: Сергій Бригадир