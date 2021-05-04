Убийство молодой пары в Харькове: задержали 22-летнего подозреваемого

В Харькове задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве парня и его девушки, которые жили вместе. Накануне их нашли мертвыми в одной из квартир.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель.

— Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали, — сказал он.

По его словам, 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку и сразу сообщила о трагедии в полицию.

Правоохранители в ходе следствия установили, что к убийству причастен 22-летний знакомый погибших.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следственные действия продолжаются. Полицейские выясняют обстоятельства убийства, мотивы совершения преступления и другие детали.

2 мая, около 20.30 женщина в квартире на улице Дружбы Народов в Харькове нашла тело своего 29-летнего сына и его 24-летней девушки. На телах обнаружены многочисленные колото-резаные ранения.

На место происшествия выезжали правоохранители. Следствие начато по статье, связанной с умышленным убийством.

Подробнее об убийстве парня и девушки в Харькове — читайте в материале Фактов ICTV.