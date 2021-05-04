Вбивство молодої пари у Харкові: затримали 22-річного підозрюваного

У Харкові затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві хлопця та його дівчини, які мешкали разом. Напередодні їх знайшли мертвими в одній із квартир.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель.

– Подвійне вбивство розкрито. Злочинця затримано. Поліцейські оперативно спрацювали, – сказав він.

За його словами, 2 травня мати знайшла вбитого сина та його дівчину і одразу повідомила про трагедію до поліції.

Правоохоронці під час слідства встановили, що до вбивства причетний 22-річний знайомий загиблих.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі дії тривають. Поліцейські з’ясовують обставини вбивства, мотиви скоєння злочину та інші деталі.

2 травня близько 20.30 жінка у квартирі на вулиці Дружби Народів у Харкові знайшла тіло свого 29-річного сина і його 24-річної дівчини. На тілах виявлено численні колото-різані поранення.

На місце події виїжджали правоохоронці. Слідство розпочато за статтею, пов’язаною з умисним вбивством.

Детальніше про вбивство хлопця та дівчини у Харкові – читайте у матеріалі Фактів ICTV.