У Харкові сталося подвійне вбивство. 2 травня в одній з квартир знайшли тіла жінки та чоловіка.
Про вбивство повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
На тілах загиблих знайдені сліди ножових поранень.
Відомо, що загинули чоловік 1992 року народження і жінка 1997 року народження. Вони жили разом.
Стрілянина у Харкові
30 квітня у Харкові сталася стрілянина. Під час перебування у черзі біля закладу громадського харчування, який працює навиніс, між чоловіками виник конфлікт.
Унаслідок нього 34-річний громадянин дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів, поранення отримали чоловіки 30 та 39 років.