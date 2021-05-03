У Харкові сталося подвійне вбивство. 2 травня в одній з квартир знайшли тіла жінки та чоловіка.

Про вбивство повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

На тілах загиблих знайдені сліди ножових поранень.

Відомо, що загинули чоловік 1992 року народження і жінка 1997 року народження. Вони жили разом.

Стрілянина у Харкові

30 квітня у Харкові сталася стрілянина. Під час перебування у черзі біля закладу громадського харчування, який працює навиніс, між чоловіками виник конфлікт.

Унаслідок нього 34-річний громадянин дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів, поранення отримали чоловіки 30 та 39 років.