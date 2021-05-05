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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

На трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус

Палає автобус на трасі Київ-Одеса

5 мая на трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус компании Ecolines.

Инцидент произошел возле населенного пункта Старые Маяки Ширяевского района Одесской области.

Известно, что пассажиров автобуса удалось вовремя эвакуировать.

Свидетель инцидента Евгений Гомонюк в Facebook написал, что среди людей никто не пострадал.

— Водители вовремя эвакуировали людей. Пытались погасить пламя огнетушителями, даже успели спасти некоторые личные вещи пассажиров.

Транспортное средство полностью уничтожил огонь. Сейчас бригады пожарных машин не могут добраться до места инцидента из-за пробок в сторону Киева.

Пожар в ресторане в Одессе

3 мая в Одессе на улице Ланжероновская, 10 произошел пожар. На первом этаже здания находится ресторан Щастье, а над ним отель Пале-Рояль.

Возгорание началось с летней террасы ресторана. Огонь быстро перекинулся на гостиницу.

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