5 травня на трасі Київ-Одеса загорівся пасажирський автобус компанії Ecolines.

Інцидент стався біля населеного пункту Старі Маяки Ширяївського району Одеської області.

Відомо, що пасажирів автобусу вдалося вчасно евакуювати.

Свідок інциденту Євген Гомонюк у Facebook написав, що серед людей ніхто не постраждав.

— Водії вчасно евакуювали людей. Намагалися погасити полум’я вогнегасниками, навіть встигли врятувати деякі особисті речі пасажирів.

Транспортний засіб повністю знищив вогонь. Наразі бригади пожежних машин не можуть дістатися місця інциденту через затори у бік Києва.

Пожежа у ресторані в Одесі

3 травня в Одесі на вулиці Ланжеронівська, 10 сталася пожежа. На першому поверсі будівлі знаходиться ресторан Щастя, а над ним готель Пале-Рояль.

Займання почалося з літньої тераси ресторану. Вогонь швидко перекинувся до готелю.

Фото: Evgen Gomonjuk