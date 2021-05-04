В Одессе на улице Ланжероновская, 10 произошел пожар. На первом этаже здания находится ресторан Щастье, а над ним отель Пале-Рояль.
Возгорание началось с летней террасы ресторана. Огонь быстро перекинулся на гостиницу. На борьбу с огнем прибыли пять пожарных машин.
По данным ГСЧС, огонь распространился на площади около 100 кв. м. в помещении ресторана. В 20.10 огонь удалось локализовать.
Двое сотрудников заведения получили незначительное отравление дымом и были эвакуированы. Также спасатели эвакуировали шесть человек из соседнего дома.
Повар ресторана рассказал, что пожар начался не на кухне — скорее всего, загорелась старая проводка.
Администратор отеля, на который перекинулся огонь, сообщила, что все люди живы и здоровы. Решается вопрос о переселении постояльцев. Известно, что 14 из 19 номеров отеля были заняты.
Пожар в воинской части в Рубежном
В апреле на территории одной из воинских частей в Рубежном Луганской области произошел пожар.
В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал.
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Фото: Думская