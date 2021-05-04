В Одессе на улице Ланжероновская, 10 произошел пожар. На первом этаже здания находится ресторан Щастье, а над ним отель Пале-Рояль.

Возгорание началось с летней террасы ресторана. Огонь быстро перекинулся на гостиницу. На борьбу с огнем прибыли пять пожарных машин.

По данным ГСЧС, огонь распространился на площади около 100 кв. м. в помещении ресторана. В 20.10 огонь удалось локализовать.

Двое сотрудников заведения получили незначительное отравление дымом и были эвакуированы. Также спасатели эвакуировали шесть человек из соседнего дома.

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Повар ресторана рассказал, что пожар начался не на кухне — скорее всего, загорелась старая проводка.

Администратор отеля, на который перекинулся огонь, сообщила, что все люди живы и здоровы. Решается вопрос о переселении постояльцев. Известно, что 14 из 19 номеров отеля были заняты.

Пожар в воинской части в Рубежном

В апреле на территории одной из воинских частей в Рубежном Луганской области произошел пожар.

В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал.

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Фото: Думская