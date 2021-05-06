Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26 вблизи города Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе подозревают шестерых военнослужащих:

командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины;

и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

бывшего командира воинской части А4104;

заместителя командира воинской части А4104;

заместителя командира воинской части по летной подготовке;

руководителя управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме Чугуеве.

Тогда из-за небрежного отношения этих должностных лиц к военной службе, а также нарушение подготовки к полетам в воинской части и правил эксплуатации самолета Ан-26 погибли 26 военнослужащих.

На сайте ГБР, которое проводило досудебное расследование по этому делу, сообщается:

— Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы в ходе которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз.

Сейчас всем подозреваемым, их защитникам и потерпевшим (родственникам погибших) сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен беспрепятственный доступ к материалам производства.

По результатам выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт будет направлено в суд.

Авиакатастрофа Ан-26

Ужасная авиакатастрофа под Харьковом произошла 25 сентября 2020 года.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал под Чугуевом: на борту находились 20 курсантов ХНУ Воздушных сил и семь членов экипажа. Выжил лишь один человек — курсант Вячеслав Золочевский.

Самолет совершал плановый учебный полет.