Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: фигурантам избрана мера пресечения

Фигурантам дела авиакатастрофы военного Ан-26 избрана мера пресечения.

Печерский суд Киева отпустил под ночной домашний арест бывшего и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.

Аналогичное решение судья принял и в отношении двух военных, причастных к катастрофе: заместителя командира воинской части в Чугуеве и заместителя командира по летной подготовке.

Отмечается, что всего в деле — шестеро подозреваемых. Расследование продолжается.

Авиакатастрофа Ан-26

Ужасная авиакатастрофа под Харьковом произошла 25 сентября прошлого года.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал под Чугуевом: на борту находились 20 курсантов ХНУ Воздушных сил и 7 членов экипажа. Выжил лишь один человек — курсант Вячеслав Золочевский.

Самолет совершал плановый учебный полет. По факту катастрофы открыли уголовное производство по ст. 416 (Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) УК Украины.

Подозрения трем фигурантам дела ГБР объявило уже в декабре. Один из них, Олександр Туринский, оспаривает увольнение с должности начальника ХНУВС.

Источник: Суспільне