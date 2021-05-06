Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У незабезпеченні безпеки польотів, порушені правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби підозрюють шістьох військовослужбовців:

командувача Повітряних сил Збройних сил України;

в.о. начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

колишнього командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі Чугуїв.

Тоді через недбале ставлення цих посадових осіб до військової служби, а також порушення підготовки до польотів у військовій частині та правил експлуатації літака АН-26 загинуло 26 військовослужбовців.

На сайті ДБР, яке проводило досудове розслідування у цій справі, повідомляється:

— Вперше в історії України в стислі терміни слідчі ДБР забезпечили швидке, повне та неупереджене розслідування обставин авіакатастрофи в ході якого, з поміж іншого, проведено понад 150 різних експертиз.

Наразі всім підозрюваним, їхнім захисникам та потерпілим (родичам загиблих) повідомлено про завершення досудового розслідування та надано безперешкодний доступ до матеріалів провадження.

За наслідками виконання вимог ст. 290 КПК України обвинувальний акт буде направлено до суду.

Авіакатастрофа Ан-26

Жахлива авіакатастрофа під Харковом сталася 25 вересня 2020 року.

Військово-транспортний літак Ан-26 впав під Чугуєвом: на борту перебувало 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та сім членів екіпажу. Вижила лише одна людина – курсант В’ячеслав Золочевський.

Літак здійснював плановий навчальний політ.