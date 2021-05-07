Пожар в Киеве: на Березняках горит ТЦ Silver Breeze

Вечером 7 мая в Киеве загорелся паркинг ТЦ Silver Breeze на Березняках.

Всех посетителей торгового центра срочно эвакуировали.

На месте пожара уже работают спасатели, им помогают владельцы автомобилей, оставленных на паркинге.

Уже в 20.00 спасатели обнародовали информацию о ликвидации пожара на Березняках.

Было установлено, что в подземном паркинге на -1 этаже горит автомобиль Lexus. Таким образом, пожар на Березняках мог быть спланированным.

— Чтобы предупредить распространение огня на другие автомобили, мы откатили авто, находившееся рядом, и приступили к тушению пожара, — говорится в сообщении.

На ликвидацию пожара на Березняках спасателям понадобилось десять минут. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства пожара на паркинге ТЦ Silver Breeze будут устанавливать полицейские.

Смертельный пожар в Киеве

На днях пожар в двухэтажке в Киеве унес жизни пары влюбленных. Остальным жителям дома удалось спастись.

Для спасения мужчины подставляли лестницы и вытаскивали детей из окон. Некоторые жители спускались по газовой трубе дома.

Погибшим девушке и парню было 22 и 25 лет.

Все жители двухэтажки убеждены, что такой масштабный пожар не мог произойти из-за свечи или сигареты: дом вполне могли поджечь.