Пожар в Киеве: на Березняках горит ТЦ Silver Breeze

Вечером 7 мая в Киеве загорелся паркинг ТЦ Silver Breeze на Березняках.
Всех посетителей торгового центра срочно эвакуировали.
На месте пожара уже работают спасатели, им помогают владельцы автомобилей, оставленных на паркинге.
Уже в 20.00 спасатели обнародовали информацию о ликвидации пожара на Березняках.
Было установлено, что в подземном паркинге на -1 этаже горит автомобиль Lexus. Таким образом, пожар на Березняках мог быть спланированным.
— Чтобы предупредить распространение огня на другие автомобили, мы откатили авто, находившееся рядом, и приступили к тушению пожара, — говорится в сообщении.
На ликвидацию пожара на Березняках спасателям понадобилось десять минут. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Причины и обстоятельства пожара на паркинге ТЦ Silver Breeze будут устанавливать полицейские.
Смертельный пожар в Киеве
На днях пожар в двухэтажке в Киеве унес жизни пары влюбленных. Остальным жителям дома удалось спастись.
Для спасения мужчины подставляли лестницы и вытаскивали детей из окон. Некоторые жители спускались по газовой трубе дома.
Погибшим девушке и парню было 22 и 25 лет.
Все жители двухэтажки убеждены, что такой масштабный пожар не мог произойти из-за свечи или сигареты: дом вполне могли поджечь.