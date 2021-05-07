В Киеве пожар в двухэтажном жилом доме унес жизни пары влюбленных. Остальным жителей дома удалось спастись.

В ту ночь огонь за считанные минуты охватил всю правую сторону дома и перебросился на крышу.

Для спасения мужчины подставляли лестницы и доставали детей из окон. Некоторые жители спускались по газовой трубе дома.



















Пока девушка спала, парень умирал: в Киеве в пожаре погибла пара влюбленных / 5 фотографий

Уже вскоре приехали спасатели, однако потушить пламя удалось не сразу.

— У дома был только один пожарный гидрант, но нужного давления он не мог дать. Поэтому дополнительная пожарная техника прокладывала магистральные линии для подачи воды, а также подвозила воду на расстоянии примерно 1 км, — рассказал сотрудник госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Александр Макушенко.

Погибшим девушке и парню было 22 и 25 лет. Когда спасатели добрались до их арендованной квартиры, спасать было некого.

— Парень обгорел полностью. А девушка спала на диване. И одна сторона у нее обгоревшая, а вторая немного меньше, — рассказал один из соседей.

Все жители двухэтажки убеждены, что такой масштабный пожар не мог произойти из-за свечи или сигареты: дом могли поджечь.

Что на самом деле стало причиной трагедии, в ближайшее время установят эксперты.

Погорельцам, которые остались без жилья, чиновники предложили комнаты в общежитии. За чьи средства будут восстанавливать дом — пока неизвестно.

Пожар в Житомире

В начале апреля в Житомире случился смертельный пожар в многоэтажке.

Спасателей вызвали соседи, которые увидели клубы черного дыма из окна квартиры на первой этаже.

Из задымленного помещения пожарным удалось спасти владельца квартиры.

После оказания первой медицинской помощи пенсионера с отравлением угарным газу госпитализировали в больницу.

Обгоревшее тело 46-летнего сына владельца квартиры нашли в последней комнате квартиры. Спасти мужчину не удалось.