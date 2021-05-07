Пожежа в Києві: на Березняках горить ТЦ Silver Breeze

Ввечері 7 травня у Києві загорівся паркінг ТЦ Silver Breeze на Березняках.

Всіх відвідувачів торгового центру терміново евакуювали.

На місці пожежі вже працюють рятувальники, їм допомагають небайдужі відвідувачі та власники автомобілів, залишених на паркінгу.

Вже о 20.00 рятувальники оприлюднили інформацію про ліквідацію пожежі на Березняках.

Було встановлено, що в підземному паркінгу на -1 поверсі горить автомобіль Lexus. Таким чином, пожежа на Березняках могла бути спланованою.

– Аби попередити поширення вогню на інші автомобілі, ми відкотили автомобіль, який був розташований поруч, та приступили до гасіння пожежі, – йдеться у повідомленні.

На ліквідацію пожежі на Березняках рятувальникам знадобилося десять хвилин. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі не має.

Причини та обставини пожежі на паркінгу ТЦ Silver Breeze будуть встановлювати поліцейські.

Смертельна пожежа в Києві

Днями пожежа в двоповерхівці в Києві забрала життя пари закоханих. Решті мешканців будинку вдалося врятуватися.

Для порятунку чоловіки підставляли драбини і витягували дітей з вікон. Деякі мешканці спускалися по газовій трубі будинку.

Загиблим дівчині і хлопцеві було 22 і 25 років.

Усі мешканці двоповерхівки переконані, що така масштабна пожежа не могла статися через свічки або сигарети: будинок могли підпалити.