В Днепре представители адвокатского объединения незаконно получили электронные ключи судьи для доступа к закрытому реестру судебных решений.

Удалось им это сделать по предварительному сговору с работником районного суда.

Таким образом, адвокаты узнавали об обысках и запланированных следственных действиях.

Сведения они передавали своим подзащитным и другим представителям криминалитета для избежания ответственности, а также для уничтожения вещественных доказательств и сокрытия от следствия.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, средства коммуникации и распечатки полных судебных решений с идентифицирующими данными лиц, в отношении которых они вынесены.

Сейчас одному из адвокатов сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Суд в смартфоне

Весной президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине так называемого суда в смартфоне.

По мнению главы государства, благодаря этому большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

Удастся ли реализовать проект Суд в смартфоне, что для этого нужно и сколько он может стоить, читайте в материале Фактов ICTV.