Суд в смартфоне: какие услуги могут перейти в онлайн и удастся ли побороть коррупцию

На днях президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине так называемого суда в смартфоне. По его мнению, благодаря этому большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

Факты ICTV пообщались с международным консультантом по кибербезопасности Михаилом Чайкиным, и выяснили, удастся ли реализовать этот проект, что для этого нужно и во сколько он может обойтись.

Ресурсы для создания

В 2017 году Михаил Чайкин был одним из украинских специалистов, приглашенных в Республику Казахстан для разработки ІТ-стратегии Верховного суда страны. Поэтому о том, как должна работать система, он знает не понаслышке.

Специалист объясняет: суд в смартфоне в полном понимании того, как это можно себе представить, есть в Казахстане.

— Сейчас в стране онлайн доступны видеозаседания со смартфона, подача искового заявления, подача документов, автоматическое распределение дел. Но Казахстан прошел очень долгий путь и только примерно через 15 лет дошел до точки, после которой можно внедрять такие проекты. Кроме того, в Казахстане сначала провели большую агитационную работу, чтобы люди начали доверять электронным услугам и подавали документы в электронном виде, — отмечает эксперт.

Сейчас республика в рейтинге Doing Business занимает первые места по уровню автоматизации судебной деятельности, поскольку ничего более совершенного пока не создали.

В то же время в Украине для создания суда в смартфоне не хватает не столько средств, сколько человеческого ресурса, поскольку пять лет назад Казахстан вводил новые ІТ-решения в судебной системе с привлечением украинских специалистов, которых сейчас не приобщают к этому проекту.

С точки зрения денежных ресурсов, по мнению Михаила Чайкина, такой проект потянет на минимум несколько десятков миллионов гривен, если начинать правильно работать над ним с этапа проектирования, разработки стратегии развития, технического задания. Поэтому в целом, это подъемная для государства сумма.

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Какие судебные услуги могут перейти в онлайн-формат

Михаил Чайкин объясняет: чтобы определить перечень услуг, которые можно перевести в онлайн-формат, нужно проанализировать все законодательство Украины, начиная с Конституции, и описать все варианты, как гражданин или юридическое лицо может взаимодействовать с судом.

— Если говорить в целом, то это может быть подача электронного иска, добавление материалов дела в электронном виде, медиативная процедура, — отмечает он.

Вместе с тем эксперт говорит, что многие судебные услуги уже доступны в электронном виде, поэтому целесообразность создания отдельного приложения вызывает вопросы.

— Автоматическое распределение судебных решений уже используется несколько лет. Через электронный кабинет можно подать электронное судебное заявление. Реестр досудебных решений также уже есть. Можно даже сейчас зайти на сайт электронного суда и получить полное извлечение из реестра по делу, которое вас интересует, — добавляет он.

Вместе с тем Михаил Чайкин обращает внимание, что рациональнее было бы не создавать отдельные приложения, а наладить уже существующие механизмы, например, работу системы Д-3, которая отвечает за документооборот в судебном процессе.

Поможет ли суд в смартфоне избавиться от коррупции и какие есть риски

По мнению специалиста по кибербезопасности, суд в смартфоне не сильно может изменить ситуацию с коррупцией в украинских судах.

— ІТ — это инструмент. Коррупцию же создает не ІТ, а конкретные люди. Вероятно, ее фокус может сместиться с судей, которые будут более контролируемы, к каким-то системным администраторам, у которых будет доступ к тому же реестру судебных решений или к каким-то другим ІТ-системам, — отмечает он.

Относительно уровня защищенности персональных данных, в таком приложении прогнозы экперта также неутешительны. По словам Михаила Чайкина, риск похищения как был, так и остается. Хотя ситуация может даже ухудшиться, если техническая реализация проекта будет на ненадлежащем уровне.

Также отдельное беспокойство у эксперта вызывает вопрос, как в наших реалиях реализовать подпись гражданина со смартфона, подтверждающую, что это именно он подал заявление. Поскольку в том же Казахстане каждый может заказать SIM-карту у мобильного оператора со встроенной электронной цифровой подписью.

— В Украине есть Bank ID, но учитывая количество скандалов с утечкой персональных данных, это не очень надежный способ. Еще один вариант — Mobile ID, пользоваться которым предоставляют возможность не все мобильные операторы. Гарантии, что это именно конкретный гражданин подал заявление, нет, — говорит специалист.

Поэтому Михаил Чайкин убежден, что суд в смартфоне — это очень громкое заявление, но без проведения соответствующих работ и наличия украинских специалистов, которые все это проанализируют, сделают дорожную карту внедрения, не о чем говорить.

Между тем президент Владимир Зеленский анонсировал не только создание суда в смартфоне, но и в целом реформу правосудия. В частности, по его словам, в Украине появится суд присяжных, а также усовершенствуют процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.