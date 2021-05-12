У Дніпрі представники адвокатського об’єднання незаконно отримали електронні ключі судді для доступу до закритого реєстру судових рішень.

Вдалось їм це зробити за попередньою змовою з працівником районного суду.

Таким чином, адвокати дізнавалися про обшуки та заплановані слідчі дії.

Відомості вони передавали своїм підзахисним та іншим представникам криміналітету для уникнення відповідальності, а також для знищення речових доказів та переховування від слідства.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби комунікації та роздруківки повних судових рішень з ідентифікуючими даними осіб, щодо яких вони винесені.

Наразі одному з адвокатів повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Суд у смартфоні

Навесні президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні так званого суду в смартфоні.

На думку глави держави, завдяки цьому більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань.

Чи вдасться реалізувати проект Суд у смартфоні, що для цього потрібно й скільки він може коштувати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.