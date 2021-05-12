Столичная прокуратура совместно с фискалами проводит обыски в офисе коммунальной корпорации Киевавтодор. Причина — уклонение от уплаты налогов при ремонте столичных дорог на сумму более 18 млн грн.

Следователи установили, что одна частная компания регулярно побеждала в тендерах Киевавтодора. Общая сумма контрактов превысила 1,9 млрд грн.

Установлено также, что этот подрядчик был в сговоре с должностными лицами коммунальной корпорации, поэтому в финансовой документации указывал фиктивные данные о предприятиях, которых привлекали якобы для выполнения субподрядных работ.

Накануне в этой компании во время обысков изъяли первичные документы, более 7 млн ​​грн, компьютерну технику и печати.

Сегодня такие обыски проводятся в Киевавтодоре. Правоохранители ищут финансовые документы, которые являются доказательствами совершения уголовных преступлений.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 212 УКУ — Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Такое преступление наказывается штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.