Столична прокуратура спільно з фіскалами проводить обшуки в офісі комунальної корпорації Київавтодор. Причина – ухилення від сплати податків під час ремонту столичних доріг на суму понад 18 млн грн.

Слідчі встановили, що одна приватна компанія регулярно перемагала у тендерах Київавтодору. Загальна сума контрактів перевищила 1,9 млрд грн.

Встановлено також, що цей підрядник був у змові з посадовцями комунальної корпорації, тому у фінансовій документації вказував фіктивні дані про підприємства, яких залучали нібито для виконання субпідрядних робіт.

Напередодні у цій компанії під час обшуків вилучили первинні документи, понад 7 млн грн, комп’ютерну техніку та печатки.

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Сьогодні такі обшуки проводяться у Київавтодорі. Правоохоронці шукають фінансові документи, які є доказами вчинення кримінальних правопорушень.

Справа розслідується за ч. 3 ст. 212 ККУ – Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Такий злочин карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обшуки у Києві

Столична прокуратура 12 травня проводила також обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства у справі про завдання збитків міському бюджету на майже 19,5 млн грн.

Цього ж дня слідчі дії проводилися в офісі комунального підприємства Спецжитлофонд в межах кримінального провадження за фактом розкрадання 10,5 млн грн.