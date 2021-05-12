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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Владислава Ткаченко |

ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

ДФС обшук

Государственная фискальная служба в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.

Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА. Речь идет о неуплате налогов размером около 20 млн грн.

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Правоохранители подозревают чиновника КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

ГФС имеет инструментарий для искоренения теневой экономики

За первый квартал текущего года ежемесячный объем НДС, сформированный скрутками, уменьшился на 23% по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года.

Операция Детенизация по противодействию налоговым скруткам и правонарушениям в сфере налогообложения, стартовавшая в марте 2021 года, продолжается.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Прокуратура Киева

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