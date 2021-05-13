Агент ФСБ России получил в Украине шесть лет тюрьмы. Он планировал теракт в Мариуполе, а также воевал на Донбассе против украинской армии.

Злоумышленник, который является уроженцем Донецкой области, собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины и занимался подготовкой теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

— Во время задержания у преступника изъяли самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1, — сообщили в Службе безопасности Украины.

Также следствие установило, что он воевал против украинской армии на Донбассе.

Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена — от 10 до 15 лет тюрьмы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) УК Украины.

Разоблачение агента ФСБ

Ранее в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца. Он должен был передавать тайную информацию в оборонной сфере, а именно — данные о поражении беспилотников.

Его задержали во время передачи имитированных документов, которые он хотел получить за взятку.