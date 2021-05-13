PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Готовил теракт в Мариуполе: агент ФСБ получил шесть лет тюрьмы

вирок суду

Агент ФСБ России получил в Украине шесть лет тюрьмы. Он планировал теракт в Мариуполе, а также воевал на Донбассе против украинской армии.

Злоумышленник, который является уроженцем Донецкой области, собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины и занимался подготовкой теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

— Во время задержания у преступника изъяли самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1, — сообщили в Службе безопасности Украины.

Также следствие установило, что он воевал против украинской армии на Донбассе.

Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена — от 10 до 15 лет тюрьмы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) УК Украины.

Читайте
Собирал данные о воинских частях: в Житомирской области задержали агента ФСБ

Разоблачение агента ФСБ

Ранее в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца. Он должен был передавать тайную информацию в оборонной сфере, а именно — данные о поражении беспилотников.

Его задержали во время передачи имитированных документов, которые он хотел получить за взятку.

Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка