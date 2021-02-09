На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ

У Луганській області прокуратура попередила передання ФСБ Російської Федерації матеріалів, які містять державну таємницю у сфері оборони.

Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді.

За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

Завербований українець упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передання таємних матеріалів за хабар у розмірі $500 з одним із керівників наукових інститутів Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України, а саме надання інформації щодо ураження безпілотних літальних апаратів.

Під час передачі імітованих секретних матеріалів, яка відбулася 7 лютого 2021 року, відбулося затримання підозрюваного.

На сьогодні вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.















Хотів передати ФСБ секретні оборонні дані: на Луганщині затримали українця / 4 фотографии

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Фото: Луганська обласна прокуратура