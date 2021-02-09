PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Хотів передати ФСБ секретні оборонні дані: на Луганщині затримали українця

У Луганській області прокуратура попередила передання ФСБ Російської Федерації матеріалів, які містять державну таємницю у сфері оборони.

затримання українця на передачі секретних данних

Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді.

За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

Читайте
4 кг вибухівки та детонатори: на Рівненщині знайшли арсенал зброї

Завербований українець упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передання таємних матеріалів за хабар у розмірі $500 з одним із керівників наукових інститутів Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України, а саме надання інформації щодо ураження безпілотних літальних апаратів.

Під час передачі імітованих секретних матеріалів, яка відбулася 7 лютого 2021 року, відбулося затримання підозрюваного.

На сьогодні вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
  • На Луганщині затримали українця, який хотів передати секретні дані спецслужбам РФ
Хотів передати ФСБ секретні оборонні дані: на Луганщині затримали українця / 4 фотографии

Надзвичайні події

В Україні викрили агентурну мережу РФ на території п’яти областей – Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської.

Контррозвідка СБУ встановила, що вербуванням колишніх спецпризначенців військової розвідки займалися співробітники ФСБ РФ Вадим Даутов та Денис Собко.

Фото: Луганська обласна прокуратура

Джерело: Офіс генпрокурора

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка