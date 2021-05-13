Агент ФСБ Росії отримав в Україні шість років в’язниці. Він планував теракт у Маріуполі, а також воював на Донбасі проти української армії.

Зловмисник, який є уродженцем Донецької області, збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України та готував теракт на одному з військових об’єктів у Маріуполі.

– Під час затримання у злочинця вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він отримав зі спеціально обладнаної схованки. За висновком експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1, – повідомили в Службі безпеки України.

Також слідство встановило, що він воював проти української армії на Донбасі.

Суд визнав агента ФСБ винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада – від 10 до 15 років тюрьми), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (найманство) КК України.

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Викриття агента ФСБ

Раніше в Луганській області затримали завербованого ФСБ українця. Він мав передавати секретну інформацію в оборонній сфері, а саме – дані про збиття безпілотників.

Його затримали під час передання імітованих документів, які він хотів отримати за хабар.