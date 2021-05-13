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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Ослепли и были истощены: на Эвересте погибли двое альпинистов

Эверест

На Эвересте погибли двое альпинистов. Они стали первыми жертва в 2021 году во время покорения вершины.

Погибли швейцарский альпинист Абдул Варайх и 55-летний американец Пувей Лю. Они перенесли снежную слепоту и истощение.

Ежегодно в среднем около пяти альпинистов умирают во время покорения Эвереста.

В 2020 году сезон уничтожила пандемия. В этом году Непал ослабил карантин, чтобы привлечь больше альпинистов.

Непал выдал 408 разрешений на восхождение в этом сезоне.

Высота Эвереста

Китай и Непал назвали новую официальную высоту горы Эверест (Джомолунгмы), которую совместно установили исследователи двух стран. Теперь она составляет 8 848 метров и 86 сантиметров.

До сих пор считалось, что гора имеет высоту 8 848 метров. Такие цифры установила геологическая служба Индии в 1954 году. Согласно последним данным получается, что гора оказалась на 86 сантиметров выше.

Источник: news.com.au

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