Осліпли та були виснажені: на Евересті загинули двоє альпіністів

На Евересті загинули двоє альпіністів. Вони стали першими жертва у 2021 році під час підкорення вершини.

Загинули швейцарський альпініст Абдул Варайх і 55-річний американець Пувей Лю. Вони перенесли снігову сліпоту і виснаження.

Щорічно в середньому близько п’яти альпіністів вмирають під час підкорення Евереста.

У 2020 році сезон знищила пандемія. Цього року Непал послабив карантин, щоб залучити більше альпіністів.

Непал видав 408 дозволів на сходження в цьому сезоні.

Висота Евересту

Китай і Непал назвали нову офіційну висоту гори Еверест (Джомолунгми), яку спільно встановили дослідники двох країн. Тепер вона становить 8 848 метрів і 86 сантиметрів.

Досі вважалося, що гора заввишки 8 848 метрів. Такі цифри встановила геологічна служба Індії у 1954 році. Згідно останніми данними виходить, що гора виявилася на 86 сантиметрів вищою.

Джерело: news.com.au