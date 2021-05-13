В столице возле станции метро Харьковская пенсионер с ножом пытался ограбить два магазина.

Около 9 утра мужчина в возрасте примерно от 60 до 70 лет ворвался в один из небольших магазинов и забрал деньги из кассы — около 2 тыс. грн.

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Этого грабителю показалось мало и он решил обобрать еще одну торговую точку неподалеку.

Но в следующем магазине мужчине дал отпор кассир и преступление не удалось.

Грабитель скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

Неудачная кража с завода

в Польском городе Радомско гражданин Украины пытался вывезти с завода 120 посудомоечных машин с поддельными документами.

Изобретательный вор представлял из себя работника транспортной компании и пытался вывезти техники на на сумму 109 тыс. Злотых (около 800 тыс. грн).

Однако мужчины быстро задержали местные правоохранительные органы, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы за мошенничество.

Фото: dtp.kiev.ua

Источник: dtp.kiev.ua