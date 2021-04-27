У Польщі українець намагався вкрасти 120 посудомийних машин – його заарештували

У польському місті Радомсько українець під прикриттям із фальшивими документами намагався вкрасти із заводу 120 посудомийних машин. Однак його затримали місцеві правоохоронці.

Громадянин України під виглядом співробітника транспортної компанії намагався вивезти посудомийні машини на суму 109 тис. злотих (близько 800 тис. грн).

28-річний чоловік на вантажівці потрапив на територію заводу. У нього була транспортна документація, яка виявилися підробленою.

Також він мав при собі документи на різні імена та національності. Зокрема, він представлявся громадянином Словаччини.

Тож його автомобіль завантажили 120 посудомийними машинами. Їх він нібито мав відвезти до Німеччини.

Проте в останній момент один із співробітників заводу запідозрив обман і викликав поліцію.

Правоохоронці, приїхавши на місце події, знайшли підроблену документацію та заарештували крадія.

Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі за шахрайство.

Напередодні у Польщі затримали трьох українців за підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території країни.

За даними польської прикордонслужби, українці займалися забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території Польщі з порушенням чинного законодавства, з метою досягнення фінансових вигод.

Джерело: Радомська поліція

Фото: Радомська поліція