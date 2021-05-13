У столиці пенсіонер пограбував магазин і намагався обікрасти ще один

У столиці неподалік станції метро Харківська пенсіонер з ножем намагався пограбувати два магазини.

Близько 9 ранку чоловік віком приблизно від 60 до 70 років увірвався до одного з невеликих магазинів та забрав гроші з каси – близько 2 тис. грн.

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Цього грабіжнику видалось замало і він вирішив обібрати ще одну торгову точку неподалік.

Але у наступному магазині чоловікові дав відпір касир і злочин не вдався.

Грабіжник втік, наразі його розшукує поліція.

Невдала крадіжка з заводу

у Польському місті Радомсько громадянин України намагався вивезти із заводу 120 посудомийних машин із підробленими документами.

Винахідливий крадій вдавав із себе працівника транспортної компанії та намагався вивезти техніки на на суму 109 тис. злотих (близько 800 тис. грн).

Однак чоловіка швидко затримали місцеві правоохоронні органи, тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі за шахрайство.

Фото: dtp.kiev.ua

Джерело: dtp.kiev.ua