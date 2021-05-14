В селе Новоингулка Николаевской области мужчины поссорились из-за земельных вопросов. В результате произошла стрельба, в ходе которой пострадали два человека.

— Конфликт произошел из-за земельных вопросов между двумя группами граждан, началась стрельба. Ранения получили двое мужчин 30 и 53 лет с обеих сторон конфликта. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ноги, — сообщили в полиции.

Силовики изъяли оружие — карабин. Причастных к стрельбе разыскивают.

Открыто дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия) и по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В случае доказательства вины злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Стрельба в Днепре

В конце апреля в Днепре произошла стрельба. Киллер обстрелял автомобиль, в котором находился 42-летний мужчина. Пострадавший умер по дороге в больницу.

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