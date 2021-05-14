У селі Новоінгулка Миколаївської області чоловіки посварилися через земельні питання. У результаті сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей.

– Конфлікт стався через земельні питання між двома групами громадян, почалася стрільба. Поранень зазнали двоє чоловіків 30 і 53 років з обох сторін конфлікту. Постраждалих доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями в ноги, – повідомили в поліції.

Силовики вилучили зброю – карабін. Причетних до стрілянини розшукують.

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Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї) і за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). У разі доведення провини зловмисникам загрожує до семи років в’язниці.

Стрілянина в Дніпрі

Наприкінці квітня в Дніпрі сталася стрілянина. Кілер обстріляв автомобіль, в якому перебував 42-річний чоловік. Потерпілий помер дорогою до лікарні.

Детальніше про стрілянину в Дніпрі читайте на Фактах ICTV.