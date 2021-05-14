PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Стрілянина через землю: у Миколаївській області постраждали двоє людей

Стрілянина через землю: у Миколаївській області постраждали двоє людей

У селі Новоінгулка Миколаївської області чоловіки посварилися через земельні питання. У результаті сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей.

– Конфлікт стався через земельні питання між двома групами громадян, почалася стрільба. Поранень зазнали двоє чоловіків 30 і 53 років з обох сторін конфлікту. Постраждалих доставили в лікарню з вогнепальними пораненнями в ноги, – повідомили в поліції. 

Силовики вилучили зброю – карабін. Причетних до стрілянини розшукують.

Читайте
Стрілянина в Києві: поліція затримала чоловіка, який поранив знайомого

Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї) і за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). У разі доведення провини зловмисникам загрожує до семи років в’язниці. 

Стрілянина в Дніпрі

Наприкінці квітня в Дніпрі сталася стрілянина. Кілер обстріляв автомобіль, в якому перебував 42-річний чоловік. Потерпілий помер дорогою до лікарні.

Детальніше про стрілянину в Дніпрі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка