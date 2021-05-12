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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Стрельба в Киеве: полиция задержала мужчину, который ранил знакомого

Стрельба в Киеве: полиция задержала мужчину, который ранил знакомого

В Киеве в Соломенском районе произошла перестрелка. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них получил ранения.

Событие произошло на улице Волгоградской. По данным полиции, между 33-летним потерпевшим и его товарищем возник конфликт.

Один из мужчин достал пистолет, несколько раз выстрелил в другого и скрылся. Правоохранители получили приметы стрелка и обследовали окружающую территорию.

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Впоследствии полицейские увидели похожего по описанию человека и остановили его для проверки. У правонарушителя во время поверхностного осмотра обнаружили травматический пистолет.

Подозреваемый местного жителя 1974 задержали правоохранители, потерпевшего доставили в больницу. В полиции открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК Украины. Нападающему может грозить до семи лет заключения.

  • Стрельба в Киеве — в Соломенском районе произошел конфликт между знакомыми
  • Стрельба в Киеве — в Соломенском районе произошел конфликт между знакомыми
  • Стрельба в Киеве — в Соломенском районе произошел конфликт между знакомыми
  • Стрельба в Киеве — в Соломенском районе произошел конфликт между знакомыми
  • Стрельба в Киеве — в Соломенском районе произошел конфликт между знакомыми
  • Стрельба в Киеве — в Соломенском районе произошел конфликт между знакомыми
Стрельба в Киеве: полиция задержала мужчину, который ранил знакомого / 3 фотографии

Стрельба в Харькове

В конце апреля из-за стрельбы в Харькове двух мужчин доставили в больницу с ранениями. Зухвальна стрельба произошла в очереди возле одного из буфетов.

Во время пребывания в очереди возле заведения общественного питания, который работал на вынос, между мужчинами возник конфликт. Правонарушитель достал пистолет и совершил выстрелы. Читайте подробнее о стрельбе в Харькове на сайте Факты ICTV.

Источник: МВД

Фото: Pexels

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