В Одесской области пропала 4-летняя девочка

В Одесской области полицейские целые сутки искали маленькую 4-летнюю девочку, которая пропала во время празднования дня рождения своей младшей сестры.
В поисках участвовали военнослужащие, волонтеры и местные жители села Малозименово, в котором проживает девочка. В селах и окружающих территориях проводили подворовые обходы, прочесывали поля, посадки, кладбища, овраги и заброшенные здания.
Правоохранители, объезжая населенные пункты, заметили 4-летнюю девочку на дороге возле Знаменского пруда. Увидев автомобиль поисковиков, усталый и голодный ребенок сразу побежал к людям. Сейчас ее осматривают медики.
По данным полиции, всего в семье воспитывают троих детей. В тот день родители праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Сейчас работники социальных служб могут принять решение об изъятии всех детей из семьи.
Производство, которое начали по статье 115 УК Украины, закроют в полиции. В то же время событие может получить дополнительную квалификацию по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) УК Украины.
На Киевщине пропал ребенок
В апреле в лесу нашли пропавшего в Киевской области двухлетнего мальчика Богдана Униченка. Ребенка искали меньше, чем сутки.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Всего к поискам малыша привлекли 200 человек. Маленький мальчик исчез 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района.