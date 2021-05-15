В Одесской области пропала 4-летняя девочка

В Одесской области полицейские целые сутки искали маленькую 4-летнюю девочку, которая пропала во время празднования дня рождения своей младшей сестры.

В поисках участвовали военнослужащие, волонтеры и местные жители села Малозименово, в котором проживает девочка. В селах и окружающих территориях проводили подворовые обходы, прочесывали поля, посадки, кладбища, овраги и заброшенные здания.

Правоохранители, объезжая населенные пункты, заметили 4-летнюю девочку на дороге возле Знаменского пруда. Увидев автомобиль поисковиков, усталый и голодный ребенок сразу побежал к людям. Сейчас ее осматривают медики.

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По данным полиции, всего в семье воспитывают троих детей. В тот день родители праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Сейчас работники социальных служб могут принять решение об изъятии всех детей из семьи.

Производство, которое начали по статье 115 УК Украины, закроют в полиции. В то же время событие может получить дополнительную квалификацию по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

На Киевщине пропал ребенок

В апреле в лесу нашли пропавшего в Киевской области двухлетнего мальчика Богдана Униченка. Ребенка искали меньше, чем сутки.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Всего к поискам малыша привлекли 200 человек. Маленький мальчик исчез 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района.