В Киевской области в лесу нашли пропавшего двухлетнего мальчика Богдана Униченко. На его поиски понадобилось меньше суток.

— Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска. Спасибо всем, — сообщил полицейский Андрей Небытов.

Правоохранители отметили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

К поискам пропавшего ребенка привлекли спасателей, работников Нацполиции, Нацгвардии, лесников и волонтеров. Всего более 200 человек. Кроме того, привлекли еще и вертолет ДСНС.

Двухлетний мальчик исчез 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района Киевской области. Поиски продолжались всю ночь и в течение дня 15 апреля.