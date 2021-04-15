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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика — поиски продолжались меньше суток

В Киевской области в лесу нашли пропавшего двухлетнего мальчика Богдана Униченко. На его поиски понадобилось меньше суток.

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика — поиски продолжались меньше суток

— Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска. Спасибо всем, — сообщил полицейский Андрей Небытов.

Правоохранители отметили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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К поискам пропавшего ребенка привлекли спасателей, работников Нацполиции, Нацгвардии, лесников и волонтеров. Всего более 200 человек. Кроме того, привлекли еще и вертолет ДСНС.

Двухлетний мальчик исчез 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района Киевской области. Поиски продолжались всю ночь и в течение дня 15 апреля.

Источник: МВД

Фото: МВД

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