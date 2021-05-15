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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Втекла з дня народження сестри: в Одеській області зникла 4-річна дівчинка

Втекла з дня народження сестри: в Одеській області зникла 4-річна дівчинка

В Одеській області поліцейські цілу добу шукали маленьку 4-річну дівчинку, яка зникла під час святкування дня народження своєї молодшої сестри.

У пошуках брали участь військовослужбовці, волонтери та місцеві жителі села Малозименове, у якому проживає дівчинка. У селах та навколишніх територіях проводили подворові обходи, прочісували поля, посадки, кладовища, яри та занедбані будівлі.

Правоохоронці, об’їжджаючи населені пункти, помітили 4-річну дівчинку на дорозі біля Знам’янського ставу. Побачивши автомобіль пошуковиків, зморена та голодна дитина одразу побігла до людей. Наразі її оглядають медики.

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За даними поліції, всього у родині виховують трьох дітей. Того дня її батьки святкували день народження молодшої доньки, тому відсутність середньої помітили лише надвечір. Наразі працівники соціальних служб можуть ухвалити рішення про вилучення всіх малюків з сім’ї.

Провадження, яке розпочали за статтею 115 КК України, закриють у поліції. Водночас подія може набути додаткової кваліфікації за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

В Одеській області зникла 4-річна дівчинка

На Київщині зникла дитина

У квітні у лісі знайшли зниклого у Київській області дворічного хлопчика Богдана Уніченка. Дитину шукали менше, ніж добу.

Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує. Загалом до пошуків малюка залучили 200 осіб. Маленький хлопчик зник 14 квітня у селі Рагівка Вишгородського району.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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