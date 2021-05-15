В Одеській області зникла 4-річна дівчинка

В Одеській області поліцейські цілу добу шукали маленьку 4-річну дівчинку, яка зникла під час святкування дня народження своєї молодшої сестри.

У пошуках брали участь військовослужбовці, волонтери та місцеві жителі села Малозименове, у якому проживає дівчинка. У селах та навколишніх територіях проводили подворові обходи, прочісували поля, посадки, кладовища, яри та занедбані будівлі.

Правоохоронці, об’їжджаючи населені пункти, помітили 4-річну дівчинку на дорозі біля Знам’янського ставу. Побачивши автомобіль пошуковиків, зморена та голодна дитина одразу побігла до людей. Наразі її оглядають медики.

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За даними поліції, всього у родині виховують трьох дітей. Того дня її батьки святкували день народження молодшої доньки, тому відсутність середньої помітили лише надвечір. Наразі працівники соціальних служб можуть ухвалити рішення про вилучення всіх малюків з сім’ї.

Провадження, яке розпочали за статтею 115 КК України, закриють у поліції. Водночас подія може набути додаткової кваліфікації за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

На Київщині зникла дитина

У квітні у лісі знайшли зниклого у Київській області дворічного хлопчика Богдана Уніченка. Дитину шукали менше, ніж добу.

Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує. Загалом до пошуків малюка залучили 200 осіб. Маленький хлопчик зник 14 квітня у селі Рагівка Вишгородського району.