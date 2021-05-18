В Славянске задержали судью Донецкого окружного административного суда во время получения от предпринимателя $30 тыс.
В декабре судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном хозяйственном суде Верховного Суда через своих знакомых.
В частности, за оговоренную сумму он обещал отмену Верховным Судом решений и возвращение дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.
Дело расследуют по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Взятка для судьи Вовка
В апреле Национальное антикоррупционное бюро задержало двух адвокатов, которые должны были передать взятку в размере $100 тыс. председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.
Средства должны были повлиять на вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Подробнее о передаче взятки для судьи Вовка читайте в материале Фактов ICTV.