В Славянске задержали судью Донецкого окружного административного суда во время получения от предпринимателя $30 тыс.

В декабре судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном хозяйственном суде Верховного Суда через своих знакомых.

В частности, за оговоренную сумму он обещал отмену Верховным Судом решений и возвращение дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Дело расследуют по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.







Обещал отменить решение: в Славянске задержали судью при получении $30 тыс. / 2 фотографии

Взятка для судьи Вовка

В апреле Национальное антикоррупционное бюро задержало двух адвокатов, которые должны были передать взятку в размере $100 тыс. председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

Средства должны были повлиять на вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Подробнее о передаче взятки для судьи Вовка читайте в материале Фактов ICTV.