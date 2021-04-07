Национальное антикоррупционное бюро задержало двух адвокатов, которые должны были передать взятку в размере $100 тыс. главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

По данным НАБУ, задержали двух адвокатов-посредников, которых уличили во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Им должны объявить о подозрении.

По месту обнаружения взятки НАБУ нашло предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника.

Кроме того, детективы обнаружили большие объемы иностранной налички — более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей.























$3,7 млн и 100 шекелей наличными: адвоката со взяткой для судьи Вовка задержали / 6 фотографий

Читайте Дело председателя ОАСК Вовка приостановили на время его розыска

6 апреля НАБУ разоблачило адвокатов на получении взятки в размере $100 тыс. Среди них был близкий родственник главы ОАСК Павла Вовка.

По данным следствия, адвокаты должны были передать эти деньги Вовку для решения вопроса с одним из судей ОАСК о положительном решении дела по иску предприятия.