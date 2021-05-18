У Слов’янську затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду під час отримання від підприємця $30 тис.

У грудні суддя, перебуваючи в Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду може вирішувати питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного Суду через своїх знайомих.

Зокрема, за обумовлену суму він обіцяв скасування Верховним Судом рішень та повернення справи на новий судовий розгляд до першої інстанції.

Справу розслідують за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.







Обіцяв скасувати рішення: у Слов’янську затримали суддю під час отримання $30 тис. / 2 фотографии

Хабар для судді Вовка

У квітні Національне антикорупційне бюро затримало двох адвокатів, які мали передати хабар у розмірі $100 тис. голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

Кошти мали вплинути на винесення рішення у справі, що слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Детальніше про передачу хабара для судді Вовка читайте в матеріалі Фактів ICTV.