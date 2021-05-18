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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Австралии акула укусила серфера, он умер на пляже

В Австралии акула укусила серфера, он умер на пляже

В австралийском штате Новый Южный Уэльс 18 мая погиб серфер. Его смертельно укусила акула.

По сообщению службы скорой помощи штата, инцидент произошел на пляже Танкарри-Бич.

В Австралии акула укусила серфера, он умер на пляже

— Несмотря на все усилия медработников и прохожих на месте инцидента, реанимировать мужчину не удалось, — говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили, что акула напала на мужчину во время серфинга. Возраст погибшего не разглашается.

В Австралии осьминог напал на человека

В апреле в Австралии осьминог избил мужчину, после чего на его коже остались красные рубцы.

Геолог Ланс Карлсон вместе с семьей отдыхал на пляже во время отпуска.

Увидев мужчину, осьминог сначала ударил его по руке, а затем по шее и верхней части спины.

Фото: Depositphotos

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