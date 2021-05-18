В Австралії акула вкусила серфера, він помер на пляжі

В австралійському штаті Новий Південний Уельс 18 травня загинув серфер. Його смертельно вкусила акула.

За повідомленням служби швидкої допомоги штату, інцидент стався на пляжі Танкаррі-Біч.

– Незважаючи на всі зусилля медпрацівників і перехожих на місці інциденту, чоловіка не вдалося реанімувати, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці підтвердили, що акула напала на чоловіка під час серфінгу. Вік загиблого не розголошують.

В Австралії восьминіг напав на людину

У квітні в Австралії восьминіг побив чоловіка, після чого на його шкірі залишилися червоні рубці.

Геолог Ланс Карлсон разом із родиною відпочивав на пляжі під час відпустки.

Побачивши чоловіка, восьминіг спочатку вдарив його по руці, а потім по шиї і верхній частині спини.