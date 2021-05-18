PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В Австралії акула вкусила серфера, він помер на пляжі

В Австралії акула вкусила серфера, він помер на пляжі

В австралійському штаті Новий Південний Уельс 18 травня загинув серфер. Його смертельно вкусила акула.

За повідомленням служби швидкої допомоги штату, інцидент стався на пляжі Танкаррі-Біч.

В Австралії акула вкусила серфера, він помер на пляжі

– Незважаючи на всі зусилля медпрацівників і перехожих на місці інциденту, чоловіка не вдалося реанімувати, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці підтвердили, що акула напала на чоловіка під час серфінгу. Вік загиблого не розголошують.

В Австралії восьминіг напав на людину

У квітні в Австралії восьминіг побив чоловіка, після чого на його шкірі залишилися червоні рубці.

Геолог Ланс Карлсон разом із родиною відпочивав на пляжі під час відпустки.

Побачивши чоловіка, восьминіг спочатку вдарив його по руці, а потім по шиї і верхній частині спини.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка