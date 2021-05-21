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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Попался второй раз: президенту НААН Гадзало вручили подозрение во взяточничестве

Ярослав Гадзало

Президента Национальной академии аграрных наук во второй раз подозревают в вымогательстве взятки. По материалам следствия, Ярослав Гадзало требовал у сотрудника государственного предприятия, входящего в состав НААН неправомерную выгоду в размере 4 млн грн.

За это обвиняемый обещал не увольнять человека с должности. Кроме того, правоохранители инкриминируют главе НААН препятствование хозяйственной деятельности.

21 мая Ярославу Гадзало избрана мера пресечения в виде внесения залога в размере 1,3 млн грн.

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Что известно о Ярославе Гадзало

В декабря 2020 года Ярослав Гадзало уже получил подозрение за взяточничество. Тогда в качестве вознаграждения за внесение человека в список кандидатов на должности академиков, президент НААН получил автомобиль.

В 2019 году главы академии также подозревали во вмешательстве в работу правоохранителей.

Фото: НААН

Источник: Офис генпрокурора

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