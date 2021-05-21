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Людмила Богданова |

Попався вдруге: президенту НААН Гадзалу вручили підозру у хабарництві

Ярослав Гадзало

Президента Національної академії аграрних наук вдруге підозрюють у вимаганні хабаря. За матеріалами слідства, Ярослав Гадзало вимагав у співробітника державного підприємства, що входить до складу НААН неправомірну вигоду у розмірі 4 млн грн.

За це звинувачений обіцяв не звільняти людину з посади. Крім того, правоохоронці інкримінують очільнику НААН перешкоджання господарській діяльності.

21 травня Ярославу Гадзало обрали запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 1,3 млн грн.

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Що відомо про Ярослава Гадзало

У грудні 2020 року Ярослав Гадзало уже отримав підозру за хабарництво. Тоді в якості винагороди за внесення особи у список кандидатів за посади академіків, президент НААН отримав автомобіль.

У 2019 році очільника академії також підозрювали у втручанні в роботу правоохоронців.

Фото: НААН

Джерело: Офіс генпрокурора

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