В селе Шевченково Ивано-Франковской области в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз КамАЗ, в салоне которого находились трое людей.
Погиб 42-летний водитель и 27-летний пассажир, еще один 30-летний пассажир травмирован.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики.
Тела двух погибших нашли и достали работники ГСЧС, пассажира, который получил травмы, госпитализировали.
По предварительной информации, грузовик упал с моста в реку, потому что водитель не справился с управлением.
Окончательную причину аварии установят после расследования.
На месте работают следователи и криминалисты.
ДТП в Закарпатской области
19 мая в городе Хуст Закарпатской области 25-летний водитель мопеда Honda, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в автомобиль Mersedes.
В результате аварии водитель мопеда и его 19-летняя пассажирка получили травмы. Девушка впоследствии скончалась в больнице.
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