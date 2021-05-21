В селе Шевченково Ивано-Франковской области в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз КамАЗ, в салоне которого находились трое людей.

Погиб 42-летний водитель и 27-летний пассажир, еще один 30-летний пассажир травмирован.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики.

Тела двух погибших нашли и достали работники ГСЧС, пассажира, который получил травмы, госпитализировали.

По предварительной информации, грузовик упал с моста в реку, потому что водитель не справился с управлением.

Окончательную причину аварии установят после расследования.

На месте работают следователи и криминалисты.







В Ивано-Франковске в реку упал грузовик. Есть погибшие и травмированный / 2 фотографии

ДТП в Закарпатской области

19 мая в городе Хуст Закарпатской области 25-летний водитель мопеда Honda, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в автомобиль Mersedes.

В результате аварии водитель мопеда и его 19-летняя пассажирка получили травмы. Девушка впоследствии скончалась в больнице.

Подробнее о ДТП в Закарпатской области читайте в материале Фактов ICTV.