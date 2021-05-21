PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

В Івано-Франківську в річку впала вантажівка. Є загиблі та травмований

ДТП_Івано-Франківськ_вантажівка впала в річку

У селі Шевченкове Івано-Франківської області в річку впав вантажний автомобіль-лісовоз КамАЗ, у салоні якого перебувало троє людей.

Загинув 42-річний водій та 27-річний пасажир, ще один 30-річний пасажир травмований.

На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики.

Тіла двох загиблих знайшли й дістали працівники ДСНС, пасажира, який отримав травми, госпіталізували.

За попередньою інформацією, вантажівка впала з моста в річку, тому що водій не впорався з керуванням.

Остаточну причину аварії встановлять після розслідування.

На місці працюють слідчі та криміналісти.

  • ДТП_Івано-Франківськ_вантажівка впала в річку
  • ДТП_Івано-Франківськ_вантажівка впала в річку
  • ДТП_Івано-Франківськ_вантажівка впала в річку
  • ДТП_Івано-Франківськ_вантажівка впала в річку
В Івано-Франківську в річку впала вантажівка. Є загиблі та травмований / 2 фотографии

ДТП у Закарпатській області

19 травня в місті Хуст Закарпатської області 25-річний водій мопеда Honda, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, врізався в автомобіль Mersedes.

Унаслідок аварії водій мопеду та його 19-річна пасажирка отримали травми. Дівчина згодом померла в лікарні.

Детальніше про ДТП в Закарпатській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка