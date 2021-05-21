У селі Шевченкове Івано-Франківської області в річку впав вантажний автомобіль-лісовоз КамАЗ, у салоні якого перебувало троє людей.

Загинув 42-річний водій та 27-річний пасажир, ще один 30-річний пасажир травмований.

На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики.

Тіла двох загиблих знайшли й дістали працівники ДСНС, пасажира, який отримав травми, госпіталізували.

За попередньою інформацією, вантажівка впала з моста в річку, тому що водій не впорався з керуванням.

Остаточну причину аварії встановлять після розслідування.

На місці працюють слідчі та криміналісти.







В Івано-Франківську в річку впала вантажівка. Є загиблі та травмований / 2 фотографии

ДТП у Закарпатській області

19 травня в місті Хуст Закарпатської області 25-річний водій мопеда Honda, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, врізався в автомобіль Mersedes.

Унаслідок аварії водій мопеду та його 19-річна пасажирка отримали травми. Дівчина згодом померла в лікарні.

Детальніше про ДТП в Закарпатській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.